Bari, al via i lavori per il rifacimento di viale Europa al San Paolo: intervento da oltre 2,5 chilometri

BARI - Sono partiti nella notte i lavori per il rifacimento del manto stradale di, nel quartiere San Paolo di Bari. L’intervento, particolarmente atteso dai residenti e dagli automobilisti, rientra nell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi del

Il cantiere interesserà l’intero tratto della strada, lungo oltre 2,5 chilometri, compreso tra lo svincolo della SS16 e l’ingresso di parco Giovanni Paolo II.

Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, le lavorazioni saranno effettuate esclusivamente nelle ore notturne. Nella prima fase l’impresa incaricata ha proceduto con la scarifica del vecchio asfalto nel tratto compreso tra lo svincolo della SS16 e la salita del ponte. La stessa operazione proseguirà nelle prossime notti fino al completamento dell’intera area interessata.

Successivamente si procederà con la posa del nuovo manto stradale, lavorando per tratti.

Scaramuzzi: “Una promessa mantenuta”

L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi ha sottolineato l’importanza dell’intervento, definendolo un’opera attesa da anni.

“Per questo intervento stiamo adottando modalità esecutive particolarmente performanti, attraverso scavi più profondi rispetto al solito e l’utilizzo di un materiale più resistente, caratterizzato anche da una funzione drenante che evita la formazione di allagamenti”, ha spiegato l’assessore.

Secondo Scaramuzzi, si tratta di un intervento strategico per una delle principali arterie del quartiere San Paolo, fondamentale per i collegamenti con il resto della città.

“Non si realizzava un intervento così imponente da tanti anni. Era una promessa che abbiamo mantenuto, assicurando ad automobilisti, motociclisti e ciclisti una strada più sicura e funzionale”, ha dichiarato.

L’assessore ha inoltre annunciato i prossimi interventi programmati nel quartiere: “Un altro impegno preso riguarda la sistemazione di viale De Gennaro e strada del Tesoro, che saranno oggetto dei successivi cantieri sul territorio del San Paolo”.