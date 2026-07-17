Bari, il Comune rafforza il Piano Caldo: al via la distribuzione gratuita di acqua nelle giornate da bollino rosso

BARI - Il Comune di Bari potenzia il Piano Caldo 2026 con un nuovo servizio di prevenzione dedicato ai cittadini durante le giornate caratterizzate dalle temperature più elevate. La Protezione civile comunale ha infatti avviato la distribuzione gratuita di bottiglie d’acqua nei luoghi più frequentati della città, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati alle ondate di calore e promuovere comportamenti corretti per affrontare il caldo estremo.L’iniziativa, mai attivata prima d’ora, si affianca alle attività già previste dal Piano Caldo, coordinato dall’assessorato al Welfare, e integra il lavoro svolto dal Pronto Intervento Sociale (PIS), che continua a garantire assistenza alle persone più fragili e senza dimora. Il nuovo servizio, invece, è rivolto all’intera cittadinanza e sarà operativo esclusivamente nelle giornate contrassegnate dal bollino rosso.A occuparsi della distribuzione saranno gli operatori della Protezione civile comunale insieme agli agenti della Polizia locale, presenti nei punti della città con maggiore affluenza per offrire acqua gratuitamente e sensibilizzare i cittadini sui comportamenti da adottare durante le ondate di calore.Il primo appuntamento si è svolto questa mattina negli spazi esterni del mercato del quartiere San Paolo, dove numerosi cittadini hanno ricevuto informazioni sul nuovo servizio e beneficiato della distribuzione dell’acqua. All’iniziativa hanno preso parte l’assessora alla Polizia locale e Protezione civile Carla Palone, l’assessore alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili Michelangelo Cavone, il responsabile del settore Protezione civile e Sicurezza urbana Giuseppe Abbracciavento e gli operatori del PIS.“Lanciamo un servizio che riteniamo particolarmente utile per sostenere le persone anziane e più vulnerabili durante le giornate di caldo intenso”, ha dichiarato Carla Palone, sottolineando come i cambiamenti climatici rendano sempre più necessario predisporre interventi concreti a tutela della popolazione. L’assessora ha inoltre evidenziato la collaborazione tra Protezione civile e Polizia locale, che consentirà di raggiungere i luoghi più frequentati della città proprio nelle giornate più critiche.Anche l’assessore Michelangelo Cavone ha evidenziato il valore dell’iniziativa, ricordando che le ondate di calore rappresentano un rischio per l’intera comunità e richiedono interventi coordinati. Il rafforzamento del Piano Caldo, ha spiegato, amplia l’azione del Comune oltre il sostegno alle persone più fragili, estendendo il servizio a tutti i cittadini e confermando l’impegno dell’amministrazione nel garantire risposte tempestive ed efficaci ai bisogni della comunità.