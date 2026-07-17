Altamura, cane cade in un pozzo profondo cinque metri: salvato dai Vigili del Fuoco

ALTAMURA - Mattinata a lieto fine ad Altamura, dove un cane è stato salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere precipitato in un pozzo profondo circa cinque metri, probabilmente mentre cercava acqua per trovare sollievo dal caldo intenso.L’allarme è scattato intorno alle 9.30. Secondo una prima ricostruzione, l’animale sarebbe riuscito a superare un varco nella recinzione che delimitava un pozzo adibito a riserva idrica, cadendo al suo interno senza riuscire più a risalire.Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Bari che, dopo una prima valutazione, aveva richiesto anche il supporto del nucleo sommozzatori in arrivo dal porto del capoluogo pugliese. Tuttavia, accortisi che il cane, un pastore, era ormai allo stremo delle forze, i soccorritori hanno deciso di intervenire senza attendere ulteriori rinforzi.Indossati gli idrocostumi di protezione, i vigili del fuoco si sono calati nel pozzo utilizzando scale e corde, hanno raggiunto l’animale e, dopo averlo imbragato, sono riusciti a riportarlo in superficie sano e salvo, proprio mentre sul posto stavano arrivando i sommozzatori.Fondamentali la rapidità, la preparazione e il sangue freddo dei soccorritori, che hanno evitato conseguenze ben più gravi. Una volta tornato all’aria aperta, il cane ha mostrato tutta la sua riconoscenza scodinzolando davanti ai Vigili del Fuoco che gli avevano appena salvato la vita, regalando ai presenti un finale emozionante.