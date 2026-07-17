Politecnico di Bari e TESMEC Rail insieme: al via una collaborazione strategica per ricerca, innovazione e formazione



BARI - Il Politecnico di Bari e TESMEC Rail srl avviano una nuova e significativa collaborazione nel segno dell'innovazione, della ricerca e della formazione. La sottoscrizione di una Convenzione quadro, in programma martedì 21 luglio 2026 alle ore 17.00 presso la sede del Rettorato del Politecnico di Bari, nel Campus universitario, ufficializzerà l'inizio di un percorso congiunto di carattere scientifico, didattico e di ricerca. - Il Politecnico di Bari e TESMEC Rail srl avviano una nuova e significativa collaborazione nel segno dell'innovazione, della ricerca e della formazione. La sottoscrizione di una Convenzione quadro, in programma martedì 21 luglio 2026 alle ore 17.00 presso la sede del Rettorato del Politecnico di Bari, nel Campus universitario, ufficializzerà l'inizio di un percorso congiunto di carattere scientifico, didattico e di ricerca.





TESMEC Rail srl, con sedi in Monopoli e Bitetto, fa parte del Gruppo Tesmec, realtà internazionale specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi e soluzioni integrate per la costruzione, la manutenzione e la diagnostica delle infrastrutture dedicate al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, con particolare attenzione alle reti aeree, interrate e ferroviarie.





Alla cerimonia parteciperanno, per il Politecnico di Bari, il Rettore prof. Umberto Fratino e la prof.ssa Mariagrazia Dotoli, delegata e responsabile scientifica del Poliba per la Convenzione quadro.





Per TESMEC Group saranno presenti Caterina Caccia Dominioni, CEO del Gruppo Tesmec, Numa Pelizzoli, HR Director Tesmec Group, Gianfranco Mancini, referente per i rotabili innovativi a basso impatto ambientale destinati alla costruzione, manutenzione e diagnostica dell'infrastruttura ferroviaria di Tesmec Rail, e Gianluca Fumarola, referente dei sistemi diagnostici e della piattaforma di gestione dati per il monitoraggio dell'infrastruttura ferroviaria.





L'accordo rappresenta un'importante opportunità per rafforzare il dialogo tra università e impresa, favorendo lo sviluppo di progetti innovativi, il trasferimento tecnologico e la formazione di nuove competenze in un settore strategico come quello delle infrastrutture ferroviarie e della mobilità sostenibile.