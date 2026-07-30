Foggia, dorme sul marciapiede in via Montegrappa: «Ora basta, il Quartiere Ferrovia è abbandonato»
FOGGIA - Nuova segnalazione di degrado dal Quartiere Ferrovia di Foggia, dove i residenti denunciano una situazione che, secondo quanto riferito, sarebbe ormai diventata insostenibile.
L’ultima segnalazione arriva da via Montegrappa, dove una persona è stata fotografata mentre dormiva sul marciapiede, ostacolando di fatto il passaggio dei pedoni.
A sollevare la questione è il gruppo Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia, che parla di «una situazione vergognosa» e chiede interventi concreti da parte delle istituzioni.
«Ora basta», denunciano i residenti. «Si effettuano controlli stringenti sui cittadini che portano a spasso i propri cani e si annunciano multe salatissime per chi non pulisce l’urina degli animali. Intanto, nelle stesse strade, si può dormire sui marciapiedi senza che nessuno intervenga».
Secondo le segnalazioni, non si tratterebbe di un episodio isolato. Portici, marciapiedi e ingressi dei palazzi vengono indicati come luoghi nei quali si verificano sempre più frequentemente bivacchi e situazioni di disagio, con conseguenti problemi anche per la libera circolazione dei pedoni.
Una condizione che pone però anche una questione sociale: dietro chi dorme per strada può esserci una situazione di estrema fragilità che richiede l’intervento dei servizi competenti.
«Dove sono i servizi sociali? Dove sono i tanto annunciati controlli? Possibile che nessuno veda nulla?», chiedono dal gruppo.
La richiesta dei residenti è quindi quella di un intervento che affronti il problema su più fronti: assistenza alle persone in condizioni di fragilità, controlli, pulizia delle aree e tutela della fruibilità dei marciapiedi.
Il tema del degrado nel Quartiere Ferrovia torna così al centro delle segnalazioni dei cittadini, che chiedono alle istituzioni di non limitarsi a spostare il problema da una strada all’altra, ma di intervenire sulle cause e garantire sicurezza, decoro e vivibilità.