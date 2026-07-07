Campionati Italiani Under 20, tre bronzi per la Puglia: a podio Musicco, Marinelli ed Esposto

ph_Francesca Grana

BARI – Si chiude con un bilancio positivo la partecipazione dell'atletica pugliese ai, disputati a Caorle, in Veneto. Gli atleti regionali conquistano, un quarto posto e numerosi piazzamenti tra i primi dieci, confermando la crescita del movimento in vista dei prossimi appuntamenti nazionali.

A salire sul podio è stato il tranese Ivan Musicco, portacolori dell'Elite Academy Bari, che ha conquistato il bronzo nel salto con l'asta superando 4,87 metri. L'atleta, allenato dal padre Raffaele, ha poi tentato senza successo la misura di 4,92 metri.

Terzo posto anche per Viviana Marinelli, atleta dell'Alteratletica Locorotondo, che ha chiuso al terzo posto nei 3.000 metri, aggiungendo un'altra medaglia al proprio percorso di crescita.

Il terzo bronzo porta la firma del foggiano Salvatore Esposto, dell'U.S. Foggia, protagonista nel getto del peso con la misura di 16,82 metri, nuovo primato personale e miglioramento di 41 centimetri.

Sfiora il podio Sternativo

A un passo dalla medaglia Sofia Linnea Sternativo dell'APS Due Mondi Lecce, quarta nel salto in alto con 1,71 metri, dopo tre tentativi non riusciti a quota 1,73.

Tra gli altri risultati di rilievo figurano il sesto posto del marciatore Adriano Caferra dell'Amatori Atletico Acquaviva nei 5.000 metri, con nuovo primato personale.

Settima la staffetta 4x400 della Giovani Atleti Bari composta da Mastro, Sasso, Monacelli e Cormio. Ottavo posto nei 1.500 metri per Michele Sasso, autore del nuovo personale, e ottava anche Chiara Lippo nel lancio del giavellotto. Nono, infine, Federico Paladini nel salto in lungo.

Ora riflettori su Molfetta

L'attenzione dell'atletica italiana si sposta ora in Puglia, dove da venerdì 10 a domenica 12 luglio lo stadio Cozzoli di Molfetta ospiterà i Campionati Italiani Under 23 su pista, abbinati ai Campionati italiani assoluti di prove multiple, nuovo appuntamento di rilievo del calendario nazionale.