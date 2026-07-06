Miss Italia, premiata Miss Borgo Pineto Sporting Club



Sabato 4 luglio a Castellaneta Marina si è svolta una selezione del concorso di bellezza





Miss Italia ha trovato le sue finaliste regionali anche nel tarantino.





La selezione del concorso di bellezza più celebre si è tenuta sabato 4 luglio presso l'esclusivo Borgo Pineto Sporting Club di Castellaneta Marina.





L'organizzazione è stata curata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, in collaborazione con l'avv. Carmela Mele, Presidente della Cooperativa Borgo Pineto Sporting Club, e con l'avv. Vito Antonio De Palma, consigliere del CdA.





La giuria ha premiato come Miss Borgo Pineto Sporting Club di Castellaneta Marina Chiara Meoli, 19enne di Altamura, studentessa di mediazione linguistica. Miss Givova è Serena Paglionico, 19enne di Conversano, studentessa di Mediazione internazionale e chef de rang in una prestigiosa masseria; Miss Framesi è Chantal Kassi, 23enne di San Pancrazio Salentino, studentessa di Biotecnologie industriali del biofarmaco, nutraceutici 3 cosmetici. Quarta classificata Roberta Conte, 18enne di Taranto, studentessa del liceo linguistico internazionale; quinta Nicole Ranieri, 18enne di Modugno, diplomanda in amministrazione, finanza e marketing; sesta Alessia Annese, 20enne di Orta Nova, studentessa di Economia aziendale. Accedono alle finali regionali anche: Alessia Pinto, 18enne di Galatina; Gaia Renella, 20enne di Panni; Maria Casadibari, 24enne di Giovinazzo; Giulia Baldassarra, 19enne di Altamura. Miss Mascotte le 17enni Ilenia Magarelli di Giovinazzo e Marialucrezia Clemente.





La conduzione della serata è stata affidata al presentatore e attore Christian Binetti, alla guida della trasmissione che Antenna Sud dedica al concorso di Patrizia Mirigliani; ospiti la vibrante voce della cantante Elena Cappiello e la comicità pugliese di Lilia Pierno, attrice in giro per teatri e piazze, apparsa nei film "Quo vado?" e "Sei mai stata sulla luna?" di Checco Zalone e Paolo Genovese.





Ad occuparsi dell'hair style delle miss Cristian Coladonato Hairstylist di Mottola per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.





Si ringrazia: Corgom retreading & recycling, M.E.S.A., Qualifica Group, LG Serramenti, RCS Ricerca Costruzioni Sviluppo, Ares Costruzioni Srl, Mare Fuori B&B Luxury Guest House, Il Doganalista Srls.