Agguato a Laterza, 67enne colpito con spranghe davanti casa: indagano i carabinieri

LATERZA - Violenta aggressione all'alba di lunedì 6 luglio a Laterza, in provincia di Taranto. Antonio Sicuro, 67 anni e attivista politico, è stato assalito davanti alla propria abitazione da tre uomini con il volto coperto, che lo hanno colpito con delle spranghe prima di darsi alla fuga.

Secondo una prima ricostruzione, gli aggressori avrebbero atteso il 67enne all'esterno della sua casa, tendendogli un agguato. Dopo il pestaggio, i tre sono fuggiti a bordo di un'auto.

L'uomo è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Castellaneta, dove gli sono state riscontrate contusioni al volto. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

Sull'episodio indagano i carabinieri, che stanno lavorando per identificare i responsabili e chiarire il movente dell'aggressione.

Numerosi i messaggi di solidarietà arrivati nelle ore successive. Forza Italia Castellaneta ha espresso vicinanza ad Antonio Sicuro, auspicando che i responsabili vengano individuati al più presto. Anche la segretaria provinciale del Partito Democratico di Taranto, Anna Filippetti, ha condannato l'accaduto, definendolo "un atto vile che non può trovare alcuna giustificazione" e "un fatto gravissimo che scuote l'intera comunità".