Cultura, Regioni e Ministero insieme a Fasano: nasce una strategia comune per il futuro del Sud

BARI - Costruire una visione condivisa per rafforzare il sistema culturale del Mezzogiorno, valorizzando le esperienze già avviate e promuovendo nuove collaborazioni tra istituzioni, territori e operatori dello spettacolo dal vivo. È questo l'obiettivo emerso da, uno degli appuntamenti principali di, la vetrina internazionale del teatro e della danza contemporanea pugliese promossa dalla Regione Puglia e organizzata da Puglia Culture.

L'incontro, ospitato nella Biblioteca di Comunità "Ignazio Ciaia" di Fasano, ha riunito rappresentanti del Ministero della Cultura, assessori delle Regioni del Mezzogiorno, istituzioni nazionali ed esponenti del settore culturale per discutere del ruolo della cultura come motore di sviluppo economico, coesione sociale e cooperazione tra i territori.

Ad aprire i lavori sono stati il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, il direttore generale della Direzione Spettacolo del Ministero della Cultura Antonio Parente e il sottosegretario Pietro Cannella, intervenuti da remoto. L'incontro è stato introdotto dall'assessora regionale alla Cultura Silvia Miglietta e moderato dal segretario generale di AGIS Domenico Barbuto.

Al confronto hanno partecipato anche Onofrio Cutaia (Regione Campania), Eulalia Micheli (Regione Calabria) e Ilaria Portas (Regione Sardegna), mentre il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha inviato un messaggio di saluto.

Nel suo intervento, Decaro ha sottolineato come Puglia Showcase rappresenti un'occasione per valorizzare il lavoro degli artisti pugliesi e consolidare il ruolo della Puglia nei circuiti culturali internazionali. Ha inoltre evidenziato la necessità di costruire alleanze tra le Regioni del Sud, al di là delle appartenenze politiche, per rafforzare il protagonismo culturale del Mezzogiorno.

L'assessora Miglietta ha ribadito che l'esperienza maturata dalla Puglia negli ultimi anni ha acquisito autorevolezza anche oltre i confini regionali e che la cultura deve essere considerata una vera infrastruttura democratica e sociale. Tra le priorità indicate figurano il rafforzamento dell'offerta culturale stabile, il sostegno agli operatori del settore e una maggiore continuità delle risorse.

Il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio ha infine rilanciato la proposta di uno "Showcase Meridiano", un progetto condiviso tra le Regioni del Sud per promuovere con una voce unitaria il patrimonio creativo e produttivo del Mezzogiorno nei principali contesti nazionali e internazionali.

L'incontro si inserisce nel programma di Puglia Showcase 2026, che dal 1° al 4 luglio ha portato a Fasano artisti, operatori culturali, festival, critici e giornalisti italiani e stranieri, confermando la manifestazione come punto di riferimento per la promozione della scena contemporanea pugliese e per il confronto sulle politiche culturali del futuro.