Eboli, uomo trovato carbonizzato: la vittima sarebbe il giornalista sportivo Luigi “Luca” Esposito

EBOLI - Sarebbe stato ucciso e poi dato alle fiamme l’uomo trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. La vittima è stata identificata come, anche se le condizioni del corpo non hanno ancora consentito un esame completo.

La svolta nelle indagini è arrivata dopo il ritrovamento, nella stessa zona, di un’auto intestata a Esposito. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che sarebbe lui l’uomo scomparso e ritrovato senza vita.

Secondo gli investigatori, il 53enne sarebbe stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco: durante le operazioni sarebbero stati recuperati alcuni bossoli. Successivamente il corpo sarebbe stato incendiato tra la vegetazione, rendendo inizialmente impossibile anche stabilire il sesso della vittima. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Chi era Luigi Esposito

Esposito era dirigente dell’Arpac di Avellino, ma era conosciuto soprattutto per la sua attività nel giornalismo sportivo. Pubblicista dal 2012, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, con l’emittente Ottochannel e dirigeva il sito Tuttosalernitana.com.

Noto con il nome di Luca, con cui firmava articoli e interventi televisivi, era un appassionato di calcio e seguiva in particolare la Salernitana e le squadre di Serie C. Laureato in biologia e in lettere, era opinionista ed editorialista sportivo.

Le indagini

Sul caso indaga la Procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’omicidio e individuare il movente. Al momento tutte le piste restano aperte, mentre proseguono gli accertamenti sul delitto.