Tragedia a Bari: carabiniere di 46 anni si toglie la vita in caserma

BARI - Tragedia questa mattina a Bari, dove un carabiniere di 46 anni è morto dopo essersi tolto la vita all’interno della caserma di via Fanelli.Il militare, originario di Terlizzi, si trovava nella struttura quando avrebbe compiuto il gesto. Immediato l’intervento dei colleghi e del personale sanitario del 118, giunto sul posto per i soccorsi, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.Sono in corso gli accertamenti da parte degli organi competenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze che hanno preceduto la tragedia.La notizia ha suscitato profondo dolore all’interno dell’Arma dei Carabinieri e nella comunità di Terlizzi, dove il 46enne era conosciuto e stimato.Al momento non sono stati diffusi ulteriori elementi sulle motivazioni che avrebbero portato al gesto.