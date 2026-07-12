Incendio nel Gargano, fiamme nella pineta Marzini: in azione anche un Canadair

VICO DEL GARGANO – Un vasto incendio è divampato intorno a mezzogiorno nel territorio di San Menaio, frazione di Vico del Gargano, interessando l'area della pineta Marzini, uno dei più importanti polmoni verdi del Gargano che si estende tra San Menaio e Calenella.

L'immediato intervento dei Vigili del Fuoco, degli operatori dell'Arif, dei volontari della Protezione Civile e della Polizia Locale ha consentito di contenere l'avanzata delle fiamme, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente.

Per domare l'incendio è stato richiesto anche l'intervento di un Canadair, impegnato nelle operazioni di spegnimento dall'alto.

Il sindaco di Vico del Gargano, Raffaele Sciscio, ha rassicurato la cittadinanza sull'evolversi della situazione: «La situazione è costantemente monitorata e la macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente».

Sono in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per stabilire l'origine dell'incendio.