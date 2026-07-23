Incidente sulla Statale 100 a Casamassima: auto si ribalta, traffico paralizzato verso Taranto

– Mattinata di caos sulla, in direzione Taranto, all'altezza dello svincolo per, nel territorio di Casamassima, dove si è verificato un grave incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro. A seguito dell'impatto, una delle auto si è ribaltata ed è finita al centro della carreggiata, rendendo necessario il blocco temporaneo della circolazione.

L'incidente ha provocato lunghe code e pesanti rallentamenti in direzione Taranto, con numerosi automobilisti rimasti a lungo incolonnati. Il bilancio è di alcuni feriti, le cui condizioni sono attualmente in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Gioia del Colle, i vigili del fuoco, il personale del 118 e le squadre dell'Anas, impegnate nei soccorsi, nella messa in sicurezza della carreggiata e nelle operazioni necessarie al ripristino della normale viabilità.