Bari, controlli straordinari nelle zone della movida: 134 persone identificate e 12 multe

BARI – Proseguono a Bari i servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree di maggiore aggregazione sociale, con l'impiego congiunto di personale dellae della

L'attività rientra nel dispositivo di prevenzione e controllo disposto dal questore di Bari Annino Gargano, con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di illegalità diffusa, lo spaccio di sostanze stupefacenti e il degrado urbano nelle zone maggiormente frequentate. I controlli puntano inoltre a prevenire l'incidentalità stradale e a verificare il rispetto delle nuove norme del Codice della strada relative alla circolazione di velocipedi elettrici, monopattini e biciclette.

Le operazioni, coordinate da un funzionario della Polizia di Stato, hanno visto impegnate pattuglie della Questura, un'unità cinofila antidroga della Polizia di Stato, il personale del Reparto Prevenzione Crimine Puglia e agenti della Polizia Locale.

Nel corso dei servizi sono stati effettuati 5 posti di controllo. Complessivamente sono state identificate 134 persone, tra cui 21 con precedenti di polizia e 17 minorenni. Sono stati inoltre controllati 57 veicoli e contestate 12 violazioni al Codice della strada, anche per l'utilizzo di monopattini e scooter nelle aree pedonali.

Due giovani sono stati infine segnalati all'Autorità amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 309/90.

I servizi straordinari di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle aree ritenute più sensibili della città, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare ogni forma di illegalità.