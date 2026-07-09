Incidente sull’A1, morto il camionista tarantino Danilo Rizzi: aveva 37 anni

NAPOLI - È Danilo Rizzi, 37 anni, originario di Taranto, il camionista morto nel grave incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 9 luglio, sull’autostrada A1.Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in direzione Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’incidente ci sarebbe stato lo scoppio improvviso di uno pneumatico del mezzo pesante.Per il giovane autotrasportatore non c’è stato nulla da fare. I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di prestare assistenza, ma ogni intervento si è rivelato inutile.Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti delle forze dell’ordine e il personale autostradale, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e mettere in sicurezza il tratto interessato.La notizia della morte di Danilo Rizzi ha suscitato dolore nella comunità tarantina, dove il giovane era conosciuto come lavoratore impegnato nel settore dell’autotrasporto.Restano da chiarire tutti gli aspetti dell’incidente, mentre proseguono gli accertamenti per stabilire ogni dettaglio della tragedia.