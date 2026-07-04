Otranto, tragedia al Lido Castellana: padre muore dopo aver salvato i figli gemelli in mare

OTRANTO – Tragedia questa mattina al, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo aver soccorso i due figli gemelli di 8 anni che stavano rischiando di annegare.

La vittima è Gennaro Cagnazzo, originario di Sanarica, che si trovava in spiaggia con la famiglia quando ha notato i bambini in difficoltà in acqua. Senza esitazione si è tuffato in mare riuscendo a raggiungerli e a portarli in salvo.

Subito dopo il salvataggio, l’uomo avrebbe accusato un malore improvviso, probabilmente legato allo sforzo fisico o al forte stress della situazione. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

I due bambini sono stati affidati alle cure dei sanitari e non sarebbero in pericolo di vita.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, trasformando un gesto di salvataggio in una tragedia improvvisa avvenuta sotto gli occhi dei bagnanti.