Mola di Bari, nonno e nipotina in difficoltà in mare: salvati da un bagnante, stanno bene

MOLA DI BARI – Tragedia sfiorata questa mattina in zona, dove un nonno e la sua nipotina hanno rischiato di annegare in mare a causa delle condizioni del vento.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, sulla sessantina, si sarebbe tuffato in acqua tenendo per mano la bambina, ma avrebbe sottovalutato la forza del maestrale, che in queste ore sta soffiando intensamente lungo il litorale. Dopo alcuni minuti, entrambi si sarebbero trovati in difficoltà nel rientrare verso riva.

La situazione è stata notata da un cliente di un lido vicino, che non ha esitato a intervenire: si è tuffato in mare utilizzando un galleggiante e ha raggiunto i due, riuscendo ad aiutarli a tornare in sicurezza a riva.

Fortunatamente, nonostante il grande spavento, non si registrano conseguenze fisiche e tutti e tre stanno bene.