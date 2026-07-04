Barletta, torna l’ApuliaDanzaFestival: dal 6 al 10 luglio masterclass internazionali e gala finale al Castello Svevo

ph_Vincenzo Coppolecchia

BARLETTA – La città della Disfida si prepara ad accogliere una nuova edizione dell’, in programma dal 6 al 10 luglio e giunto alla sua undicesima edizione.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Barletta, si svolgerà tra il Circolo Unione e il Teatro Curci, coinvolgendo giovani danzatori e danzatrici provenienti da Puglia, Campania, Basilicata e da paesi esteri come Francia e Brasile. Un appuntamento che negli anni si è consolidato come riferimento nel panorama della formazione coreutica nazionale e internazionale.

Il festival è organizzato da un team composto da Ilaria Davvanzo (Arte in Movimento), Grazie Ferrante (I Care DanceLab), Monica Mango (Invito alla Danza), Flora Gargano (Teatro Danza), Mauro de Candia (Arte&BallettO), con il supporto di Monica Romeo e Antonella Cuccaro (Obiettivo Danza Policoro), oltre alla collaborazione di DanceLab Barletta.

L’edizione 2026 conferma un programma di alto profilo con docenti e coreografi internazionali: dal Belgio arrivano Laurent Drousie, direttore della compagnia Europa Danse, e Claudio Cangialosi per i laboratori di danza contemporanea. Per la danza classica è attesa la docente Susanna Dazzi, con esperienze nelle compagnie tedesche, e la maître de ballet internazionale Christiane Marchant. Confermata inoltre la collaborazione con il Liceo Coreutico “L. Da Vinci” di Bisceglie e l’accompagnamento al pianoforte del maestro Giuseppe Stoppiello.

Tra le novità di quest’anno spicca il Gala “Corpi Geografici”, in programma il 10 luglio nella Piazza d’Armi del Castello Svevo: una serata conclusiva che vedrà esibirsi gli stagisti insieme ad artisti di compagnie internazionali e giovani coreografi emergenti, in un’ottica di dialogo tra generazioni e linguaggi della danza contemporanea.