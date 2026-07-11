Polignano premiata da RICREA per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio: nel 2026 previste 50 tonnellate riciclate

– Polignano a Mare riceve un riconoscimento per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. La città pugliese è stata premiata da, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio del sistema CONAI, nell’ambito della campagna itinerante

L’iniziativa, che attraversa le principali località balneari italiane durante la stagione estiva, ha l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti, con particolare attenzione agli imballaggi in acciaio come barattoli, scatolette, tappi e bombolette, materiali che possono essere recuperati e trasformati attraverso il riciclo.

In occasione della tappa pugliese, RICREA ha consegnato uno speciale riconoscimento al Comune di Polignano a Mare per i risultati raggiunti: nel corso del 2026 si stima infatti la raccolta di circa 50 tonnellate di imballaggi in acciaio sul territorio comunale.

La cerimonia si è svolta a Largo Gelso, uno degli scorci più suggestivi della città, affacciato sul mare Adriatico. Un luogo simbolico per celebrare un traguardo legato alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione di un territorio conosciuto in tutto il mondo per il suo patrimonio paesaggistico.

“Ogni barattolo, scatoletta, tappo o bomboletta conferito correttamente rappresenta una risorsa che può tornare a nuova vita attraverso il riciclo”, ha dichiarato Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di RICREA. “Con ‘Cuore Mediterraneo’ vogliamo portare questo messaggio direttamente nei luoghi di vacanza, coinvolgendo residenti e turisti in modo semplice e immediato. I risultati raggiunti da Polignano dimostrano come la collaborazione tra cittadini, amministrazioni e operatori della filiera possa tradursi in benefici concreti per l’ambiente e per il territorio”.

Il sindaco di Polignano a Mare Vito Carrieri ha sottolineato il valore della partecipazione della comunità: “Questo riconoscimento appartiene prima di tutto ai cittadini di Polignano a Mare, che ogni giorno, con un gesto semplice come fare bene la raccolta differenziata, dimostrano amore e rispetto per la propria città. Il nostro compito è accompagnare questo impegno, investendo nell’educazione ambientale, soprattutto delle nuove generazioni”.

Accanto al Comune sono state premiate anche Navita Srl, società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale, e Selectika Srl, piattaforma di selezione dove gli imballaggi in acciaio raccolti vengono lavorati e avviati al riciclo.

“Investiamo tutti i giorni sul futuro e sull’ambiente, promuovendo i valori della trasparenza e della legalità – ha commentato Antonio Nunziante, presidente di Navita –. Per garantire una raccolta di qualità sono fondamentali la partecipazione attiva dei cittadini e la collaborazione costante dei nostri operatori”.

Per Giuseppe Bianco, responsabile aziendale di Selectika, la sfida è costruire una filiera sempre più efficiente: “Grazie ad impianti tecnologicamente avanzati siamo in grado di intercettare, selezionare e valorizzare materiale di elevata qualità, collegando la raccolta differenziata, il trattamento e il ritorno della materia prima seconda all’industria dell’acciaio”.

I dati nazionali confermano il ruolo dell’Italia nel settore del riciclo: il Paese ha raggiunto un tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio dell’82,2%, superando già l’obiettivo europeo dell’80% fissato per il 2030. Nel 2025 sono state avviate al riciclo 442.666 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari a circa 4,8 chilogrammi per abitante.

La campagna “Cuore Mediterraneo” proseguirà il suo viaggio nelle località costiere italiane per promuovere comportamenti sostenibili e diffondere la cultura del riciclo tra residenti e visitatori.