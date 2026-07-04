Puglia, 1 milione di euro per lo sport: attrezzature e inclusione paralimpica nei nuovi avvisi 2026

BARI - La Regione Puglia ha approvato le graduatorie di due avvisi pubblici del Programma Operativo dello Sport 2026, stanziando complessivamente 1 milione di euro per sostenere infrastrutture, attrezzature sportive e pratica paralimpica. L’obiettivo è rafforzare il sistema sportivo regionale, favorendo inclusione, accessibilità e partecipazione.

L’intervento si articola su due linee principali. La prima riguarda l’acquisto di attrezzature tecnico-sportive, con una dotazione di 700 mila euro destinata a Comuni, associazioni e società sportive dilettantistiche. Sono state finanziate tutte le richieste ritenute ammissibili, presentate da 21 Comuni pugliesi e da 185 realtà tra associazioni, enti di promozione sportiva e federazioni.

La seconda linea di finanziamento è dedicata alla pratica sportiva paralimpica, con uno stanziamento di 300 mila euro per l’acquisto di attrezzature specialistiche. Le risorse sono state assegnate a 42 beneficiari, tra cui 31 atleti paralimpici adulti, un atleta minorenne e 10 persone con disabilità che si avvicinano per la prima volta allo sport.

Secondo la Regione, l’investimento mira a sostenere percorsi di autonomia e benessere, ampliando le opportunità di accesso alla pratica sportiva e rafforzando il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale.

L’assessore al Welfare e allo Sport, Cristian Casili, ha sottolineato come la scelta rappresenti una precisa linea politica: investire nello sport significa, ha spiegato, migliorare la qualità della vita e rafforzare la coesione delle comunità. In questa prospettiva, lo sport viene considerato una leva strategica per promuovere salute, partecipazione e integrazione sul territorio regionale.