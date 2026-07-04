Bari, al Petruzzelli il film-concerto di Nuovo Cinema Paradiso per il tributo a Morricone

BARI - Il Teatro Petruzzelli ospita lunedì 6 luglio alle 20.45 il film-concerto Nuovo Cinema Paradiso, nell’ambito del progetto “Cinque città per Morricone”, iniziativa dedicata al compositore Ennio Morricone nel sesto anniversario della sua scomparsa.

Durante la proiezione del celebre film di Giuseppe Tornatore, le musiche saranno eseguite dal vivo dall’Orchestra della Fondazione Petruzzelli, diretta da Roberta Peroni, direttore musicale di palcoscenico del teatro.

L’evento fa parte di un omaggio collettivo che coinvolge cinque città italiane — Ancona, Bari, Palermo, Roma e Torino — con l’esecuzione delle musiche di Ennio Morricone e del “Tema d’amore” composto da Andrea Morricone per il film. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Fondazione Ennio Morricone.

Secondo quanto dichiarato in sede di presentazione da Maria Travia Morricone, moglie del maestro, l’iniziativa rappresenta un percorso unitario che unisce città diverse attraverso la musica, superando distanze geografiche e culturali in nome di un’unica eredità artistica. Il riferimento è anche a un più ampio progetto celebrativo che punta a valorizzare la figura del compositore nel panorama internazionale.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha ricordato il legame tra la città e Morricone, sottolineando l’emozione della consegna delle chiavi della città al maestro avvenuta nel 2019 proprio al Petruzzelli, considerata un momento simbolico del rapporto tra l’artista e la comunità barese.

Il regista Giuseppe Tornatore ha accolto l’iniziativa come un’occasione per approfondire e tramandare l’opera di Morricone, mentre il sovrintendente del Teatro Petruzzelli, Nazzareno Carusi, ha ricordato un episodio personale legato al compositore, evidenziandone la sensibilità musicale e umana.

Il concerto romano del progetto si terrà in piazza del Campidoglio e sarà diretto da Nicola Piovani con l’Orchestra Roma Sinfonietta, in un luogo simbolicamente legato alla storia del compositore.

I biglietti per la serata barese sono disponibili presso il botteghino del teatro e online.