Tragedia a Bisceglie: bimbo di 10 mesi muore dopo una caduta dal letto, indagano i carabinieri

BISCEGLIE - Dramma nel pomeriggio di ieri a Bisceglie, dove un bambino di appena 10 mesi è morto poco dopo il suo arrivo al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo avrebbe riportato gravi lesioni in seguito a una caduta dal lettone di casa. A trasportarlo in ospedale è stata la madre, che ai sanitari avrebbe raccontato come il bambino fosse caduto nonostante sul letto fossero stati sistemati alcuni cuscini come barriera di protezione.

All'arrivo al Pronto soccorso, il neonato era in condizioni disperate: presentava un quadro clinico gravissimo, con cianosi e un battito cardiaco estremamente debole. I medici hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite a lungo nel tentativo di salvargli la vita, ma ogni intervento si è rivelato purtroppo vano.

La salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria, che valuterà gli accertamenti da disporre, mentre i Arma dei Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e verificare le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Al momento gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e tutti gli elementi utili a chiarire quanto avvenuto. Le cause del decesso e l'esatta dinamica dell'incidente saranno accertate nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla magistratura.