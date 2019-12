Ancelotti si presenta: "Sogno l’Everton in vetta alla Premier"

- Si è svolta ieri la conferenza stampa di presentazione ufficiale di Carlo Ancelotti, designato come successore di Marco Silva alla guida tecnica dell’Everton.“Sono venuto qui per l’ambizione del club e la sua storia, la tradizione e l’atmosfera creata dai tifosi. E poi c’è la volontà di migliorare, crescere e diventare una grande squadra” ha dichiarato l’ex allenatore del Napoli, che sabato ha assistito dalla tribuna al pareggio tra Everton e Arsenal.“Vogliamo essere competitivi in Premier e crescere”, ha proseguito il tecnico delineando gli obiettivi per la stagione in corso e ha dichiarato che per il futuro sogna di portare l’Everton nelle posizioni in vetta alla classifica.Ci sono state parole anche per Moise Kean, trasferitosi quest’estate dalla Juventus alla squadra inglese: “ Lo volevo prendere quando ero al Napoli, prima che firmasse per venire qui. E’ un giocatore fantastico”.Nello staff saranno presenti il figlio Davide ma anche Duncan Ferguson, che ha guidato la squadra dopo l’esonero di Marco Silva.