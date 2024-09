Lutto cittadino a Mola di Bari per la scomparsa del piccolo Andrea Ingravallo

MOLA DI BARI - L'Amministrazione Comunale di Mola di Bari ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali del piccolo Andrea Ingravallo, un bambino di soli 10 anni scomparso prematuramente a causa di un tumore. Il Comune, in una nota diffusa sui social, ha espresso il profondo cordoglio che unisce l’intera comunità molese in questo momento di dolore.

Le bandiere istituzionali del palazzo comunale saranno esposte a mezz'asta e tutte le manifestazioni pubbliche previste durante il giorno delle esequie saranno sospese in segno di rispetto. Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno invitato la cittadinanza a unirsi in un gesto collettivo di memoria e silenzio.

Nelle scuole di ogni ordine e grado, verrà osservato un minuto di silenzio e raccoglimento durante la mattinata. Alle ore 16:00, coincidenti con l’inizio delle esequie, tutti i luoghi di lavoro sono invitati a fermarsi per un minuto in segno di rispetto. Anche gli esercizi commerciali sono stati invitati ad abbassare le saracinesche per dieci minuti, dalle 16:00 alle 16:10. Nelle sedi di eventi pubblici, sia di spettacolo che di intrattenimento, sarà richiesto un minuto di silenzio o un’altra forma di ricordo adeguata.

In segno di vicinanza alla famiglia colpita da questa tragica perdita, il sindaco, la Giunta comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale e tutti i dipendenti del Comune partecipano con profonda commozione al dolore che ha colpito i genitori, la sorella, l'intera famiglia e gli amici del piccolo Andrea.