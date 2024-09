Choc a Capurso: 77enne deceduto dopo malore alla guida

CAPURSO - Un dramma ha scosso la comunità di Capurso, dove un uomo di 77 anni è deceduto dopo aver accusato un malore mentre era alla guida della sua auto. L'incidente si è verificato in largo Piscine, un'area conosciuta e frequentata del paese.Secondo le ricostruzioni, l'anziano ha avvertito un improvviso malessere mentre era al volante. Nonostante il grave stato di salute, è riuscito ad accostare il veicolo e a scendere dall'auto. Tuttavia, poco dopo, si è accasciato al suolo.Immediatamente allertati, i soccorritori del 118 e la Polizia Locale sono giunti sul posto, ma purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare l'uomo. La causa del malore è ancora in fase di accertamento, ma le autorità stanno conducendo un'indagine per chiarire i dettagli dell'accaduto.La tragedia ha colpito profondamente la comunità di Capurso, che piange la perdita di un cittadino noto e apprezzato. I familiari e gli amici stanno cercando di affrontare questo momento difficile, mentre le autorità locali offrono supporto e assistenza in questo momento di lutto.