Valenzano (BA) – Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in via Casamassima, all’altezza della piscina Master. Un’auto e una moto si sono scontrate, causando la tragica morte del centauro.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare. La Polizia Locale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.