Nuova sede del salone 1000 Sfumature a Monopoli, con l’innovativa hair spa

MONOPOLI - 1000 sfumature, di benessere e di professionalità. Dopo Altamura, l’hair salon 1000 Sfumature raddoppia, con una nuova sede a Monopoli: in via Fiume 6, per l’esattezza.Luciana Berloco cura da anni il benessere dei capelli di chi sceglie di affidarsi a lei e al suo team con competenza, studio e professionalità. Così a Monopoli porta avanti l’innovazione, con l’apertura di un hair spa: “Il salone di Monopoli ha un servizio in più come l'hair spa, un’aggiunta innovativa ed in espansione poiché fondamentale per il cliente magari stressato dalla vita quotidiana, un servizio alla portata di tutti che permette di rilassarti completamente dedicandosi al benessere dei capelli, ma anche mentale.” L’hair spa è un servizio sempre più selezionato negli ultimi tempi: si mira ad andare oltre l’estetica dei capelli, per valorizzare il benessere della cute con trattamenti che detossinano e rivitalizzano. Inoltre, ogni cliente può concedersi delle ore di puro relax, che sicuramente vorrà ripetere.Una delle principali novità è l’apertura dei saloni anche di lunedì, per entrambe le sedi. “Oltre ai tanti servizi classici o innovativi quest'anno vi proponiamo acconciature di ogni genere, un servizio tornato di moda negli ultimi tempi, non solo per grandi cerimonie, ma anche per piccoli eventi, dai raccolti più semplici a quelli più elaborati” annuncia Luciana.La sua è una passione nata da lontano e consolidatasi nel tempo: “Sin da bambina trascorrevo le mie vacanze scolastiche da un parrucchiere e da lì che già capisco come la mia ispirazione mi trasmette gioia e divertimento, il mio approccio con le clienti é innanzitutto farle sentire a proprio agio nel mio ambiente come se fosse il loro, creando così un rapporto di fiducia reciproca. È stato proprio il rapporto con le clienti e lo staff di Altamura così stimolante a tal punto da spingermi all'apertura di una seconda sede a Monopoli, a poter arricchire la mia carriera e a migliorarla sempre più”.Non resta che seguire 1000 Sfumature attraverso i canali social del salone, per restare costantemente aggiornati su tutte le novità.