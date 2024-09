Ospedale Perrino: accertata la presenza di Listeria, pasti trasferiti al centro cottura di Mesagne

BRINDISI - La Asl di Brindisi ha confermato la presenza del batterio Listeria monocytogenes nella cucina dell'ospedale Perrino. La contaminazione è stata rilevata durante i controlli di routine eseguiti a fine agosto dal Servizio di Igiene alimenti e nutrizione, in collaborazione con il Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale. A seguito di questo, la preparazione dei pasti è stata trasferita dal 28 agosto al Centro cottura di Mesagne, gestito dall'azienda incaricata del servizio mensa.

I controlli, effettuati mediante tamponi ambientali, hanno riguardato superfici, attrezzature e griglie di scolo della cucina dell'ospedale. Gli esami, affidati all'Arpa Puglia, hanno rivelato la presenza di Listeria su alcune spugne sterili utilizzate per il campionamento. A seguito della scoperta, la cucina del Perrino è stata immediatamente chiusa e sanificata.

La Asl ha intensificato le misure di controllo per evitare ulteriori contaminazioni e riaprirà la cucina solo quando tutti i test garantiranno la totale sicurezza degli ambienti. L'azienda di ristorazione sta lavorando con la Asl per individuare soluzioni tecniche e organizzative che possano prevenire il ritorno del batterio.

La Listeria è un batterio presente in numerosi ambienti naturali e, in contesti sensibili come le cucine ospedaliere, può rappresentare un grave rischio per la salute pubblica, soprattutto per bambini, anziani, donne in gravidanza e persone con patologie pregresse o sistemi immunitari compromessi. L'intervento di controllo ha permesso di identificare e affrontare prontamente una possibile minaccia, garantendo così la sicurezza alimentare e sanitaria degli utenti ospedalieri.