Doppia rapina a Noicattaro: colpiti supermercato e barbiere, ferito il titolare

NOICATTARO - Giornata di paura ieri a Noicattaro, teatro di due rapine avvenute a distanza di poche ore l'una dall'altra. Il primo colpo è stato messo a segno nel pomeriggio in un supermercato situato nei pressi del centro storico. Il rapinatore, agendo con rapidità, è riuscito a sottrarre l'intero incasso delle tre casse presenti all'interno del punto vendita.

Non soddisfatto, lo stesso malvivente ha colpito nuovamente in serata, questa volta irrompendo in una barberia del paese. Anche qui il ladro è riuscito a rubare l'incasso della giornata, ma la situazione è degenerata in una colluttazione con il titolare dell'attività, che è rimasto ferito durante il tentativo di resistere all'aggressione.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare e arrestare il responsabile delle due rapine, che ha seminato il panico tra i commercianti locali.