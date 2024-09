Progetto del grattacielo 'Seven 41' a Bari: il punto sull'opera che rivoluzionerà lo skyline del quartiere Japigia

BARI - Il Comune di Bari ha avviato un’istruttoria riguardante il progetto di realizzazione di un grattacielo di 120 metri nella zona di via Caldarola, all’angolo con via Oberdan, vicino all’area destinata a diventare il Parco della Rinascita (ex Fibronit). Il progetto, denominato Seven 41, è stato presentato dalla società Opera Prima srl, di proprietà dell’imprenditore Antonio Albanese e del gruppo Marseglia di Monopoli, ed è stato redatto dallo studio milanese ACPV Architects.Il grattacielo sarà un complesso multifunzionale, che includerà un hotel, uffici e parcheggi sotterranei, e sorgerà su un’area di oltre 20.000 metri quadrati. Metà di questa area sarà destinata a usi residenziali, mentre l’altra metà sarà utilizzata per attività commerciali e uffici.La ripartizione Governo e sviluppo strategico del territorio del Comune ha chiesto chiarimenti su alcuni aspetti del progetto, necessari per proseguire l'iter di valutazione. Il terreno su cui sorgerà l’edificio è stato acquistato all’asta per 5 milioni di euro.