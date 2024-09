Operazione diplomi falsi a Trani: nove arresti e sequestri per 10 milioni di euro

TRANI - Nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Trani, la Guardia di Finanza ha eseguito nove misure cautelari e sequestrato beni per un valore complessivo di quasi 10 milioni di euro. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata a reati contro la fede pubblica, il patrimonio e la pubblica amministrazione. Al centro dell'indagine vi è una centrale di diplomi falsi, venduti per migliaia di euro.

Le misure cautelari sono state eseguite in Puglia e in altre regioni, con perquisizioni in tutto il Paese. I dettagli dell'operazione saranno illustrati durante una conferenza stampa che si terrà presso la Procura di Trani alle 11.