Basket: Milano trionfa 78-71 col Valencia in Coppa dei Campioni

(credits: Olimpia Milano Fb)

Nella quindicesima giornata di Coppa dei Campioni di basket maschile Milano ha vinto 78-71 in casa contro gli spagnoli del Valencia. Primo quarto, Dubljevic 8-2 Valencia. Tarczewski impatta per Milano, 11-11. Van Rossom, 16-14 per gli spagnoli. Mack per i lombardi, 18-18. Tobey, 22-18 per gli avversari. Llooyd, 24-22. Della Valle, Milano si impone 26-24. Secondo quarto, Moraschini 32-26 per la squadra allenata da Ettore Messina. Roll, 37-34. Dubljevic, 43-39 Valencia. Della Valle Milano, questo quarto finisce in parità,43-43.Terzo quarto, Rodriguez 51-43 per i lombardi. Scola, 55-45. Gudaitis, 60-49. Milano trionfa 62-53. Quarto quarto, Rodriguez 66-54 per il roster di Ettore Messina. L’argentino Scola infallibile sotto canestro, 69-63. Rodriguez, 73-66. Micov, 78-69. Milano vince questo quarto e 78-71 tutta la partita. Successo meritato per i lombardi. Sono quarti in classifica con 16 punti. Migliori realizzatori, nel Milano Della Valle 15 punti, nel Valencia Dubljevic 20 punti. Nella sedicesima giornata Milano giocherà giovedì 26 dicembre fuori casa contro i russi del Cska Mosca.