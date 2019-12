Rkomi: il “Dove gli occhi non arrivano tour” raddoppia a Roma

Sulla scia dello straordinario successo ottenuto dall’uscita del suo ultimo album, il “Dove gli occhi non arrivano tour” di Rkomi raddoppia anche a Roma e dopo il sold registrato nella data diStraordinario talento della nuova generazione tra i più apprezzati nella scena odierna in grado di mettere d’accordo tutti, Rkomi, durante il suo “Dove gli occhi non arrivano tour” proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal suo ultimo album “Dove gli occhi non arrivano” uscito lo scorso 22 Marzo su etichetta Island Records, già certificato disco d’oro e che ha conquistato ogni classifica.Dopo essere entrato direttamente alla numero 1 della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia, l’album “Dove gli occhi non arrivano” è un eccezionale e variegato mix di sonorità e melodie che s’intrecciano perfettamente con lo scorrevole ed eclettico flow del giovane artista milanese che con questo nuovo album si è confermato tra le penne più autorevoli della scena contemporanea. Un album pop e complesso allo stesso tempo dove la malinconia che lo contraddistingue si apre ad un caleidoscopio di nuovi mondi sonori.Il disco, diretto dal re mida Charlie Charles, si arricchisce di preziosissime e importanti collaborazioni con alcuni degli artisti più influenti del panorama musicale italiano. Da “Blu”, singolo featuring Elisa che ha anticipato l’uscita dell’album a “Mon Cheri” con Sfera Ebbasta, all’interno dell’album non mancano inoltre le collaborazioni con Ghali in “Boogie Nights”, Carl Brave nel brano “Impressione”, Dardust in “Visti dall’alto” e con Jovanotti nel brano “Canzone” attualmente in rotazione radiofonica."Tornare on stage mi dà una grande energia. Sarà un inverno lungo ma piacevolmente in compagnia – dichiara Rkomi – tengo in particolar modo alla dimensione live e nel mio viaggio in continua evoluzione sono pronto a sfidare le mie possibilità per offrire ai miei fan uno show davvero carico di emozioni. abbiamo lavorato tanto alla produzione di questo show nuovo e completamente rinnovato rispetto al passato. Per la prima volta sul palco insieme a me una band dal vivo al completo insieme a due coriste che ho fortemente voluto, e ancora effetti di luce e giochi di colore per uno spettacolo avvolgente di oltre 1 ora e mezza di musica allo stato puro"Accanto ai brani del suo ultimo lavoro, l’artista, durante le sue performance riproporrà al contempo i successi che hanno segnato definitivamente l’inizio del suo singolare percorso musicale.Radio 105 è radio partner ufficiale del “Dove gli occhi non arrivano tour”.21/12 Roncade (Tv), New Age Club11/01 Venaria Reale (To), Teatro Concordia17/01 Napoli, Duel18/01 Roma, Orion – sold out19/01 Roma, Orion – nuova data25/01 Milano, Fabrique – sold out26/01 Milano, Fabrique – nuova data