Boxing Day, debutto ok per l'Everton di Carlo Ancelotti

di FRANCESCO LOIACONO - Debutta bene sulla panchina dell’Everton Carlo Ancelotti. Nel “Boxing Day”, diciannovesima giornata di Serie A dell’Inghilterra l’Everton vince 1-0 in casa col Burnley. Decisivo il gol realizzato al 35’ del secondo tempo da Calvert-Lewin. Il Tottenham di Josè Mourinho supera 2-1 a Londra in rimonta il Brighton. Nel primo tempo al 37’ in vantaggio il Brighton con Webster. Nella ripresa il Tottenham pareggia all’8’ con Kane. La squadra di Josè Mourinho vince il match con la rete realizzata al 27’ da Alli.