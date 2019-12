ROMA - Il premier Conte presenta alla conferenza stampa di fine anno il piano per il rilancio dell'azione del governo per i prossimi tre anni. 'Finora abbiamo corso i 100 metri e sono orgoglioso dei risultati, ma ci aspetta una maratona di 3 anni a partire da gennaio'. Niente governo ter e niente partito o gruppi 'contiani', aggiunge, sarebbero 'destabilizzanti'.Serve invece un'agenda fino al 2023, che però non vede all'ordine del giorno la flat tax nè la rimodulazione delle aliquote Iva. Piuttosto, nuove misure anti-evasione per 'pagare tutti meno tasse'. Scontro con Salvini sui migranti. 'Porti mai chiusi, ottenuto risultati senza clamore', dice il premier. 'Balle, aumentano gli sbarchi', replica il leader della Lega.