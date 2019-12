Arrivano le prime nevicate sulla Puglia

BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dalle prime ore di oggi, e per le successive 24-36 ore, sono previste nevicate su Puglia con quota neve al di sopra dei 300-500 metri ed apporti al suolo deboli o localmente moderati. Dal mattino di oggi sabato 28 dicembre, e per le successive 24-36 ore, previsti venti forti o di burrasca nord-orientali su Puglia, con raffiche di burrasca forte in corrispondenza delle aree montuose. Mareggiate sulle coste esposte.Confermata la previsione dalle ore 00:00 di oggi, sabato 28 dicembre, e per le successive 24-36 ore di nevicate sparse con quota neve al di sopra dei 300-500 metri con locali sconfinamenti a quote inferiori ed apporti al suolo deboli o localmente moderati; venti forti o di burrasca, nord-orientali con raffiche di burrasca forte in corrispondenza delle aree montuose. possibili mareggiate lungo le coste esposte.Pertanto dalle ore 00:00 del 28 dicembre, e per le successive 24-36 ore, e' prevista allerta gialla per rischio vento e neve localizzato su Puglia centrale adriatica, Puglia centrale bradanica, bacini del lato e del lenne.