TARANTO - "Stiamo lavorando al piano industriale, abbiamo ormai confermato che ci sarà il coinvolgimento dello Stato, lo Stato ci metterà la faccia. Vogliamo migliorare questo piano, renderlo sempre meno carbonizzato, lo Stato è una garanzia per tutti". A dichiararlo il premierin un punto stampa da Taranto."Alcune misure le abbiamo approvate, altre le approveremo. Nel complesso sta venendo una bella risposta che offriamo per il rilancio di questa città. Sono molto fiducioso, l'Italia è membro del, è impossibile che l'Italia non riesca a risollevare una città", ha aggiunto Conte soffermandosi sul decreto "" che il governo è chiamato a varare nei prossimi giorni.