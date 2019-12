Giubileo Lauretano, arrivo statua Madonna di Loreto aeroporto Bari

BARI - Da domenica 22 dicembre a giovedì 9 gennaio, nella Cappella dell’Aeroporto Karol Wojtyla di Bari sosterà la statua della Madonna di Loreto, Protettrice degli Aviatori.L’esposizione della Sacra effige rientra tra le attività del Giubileo Lauretano, concesso dal Santo Padre Papa Francesco, in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli aeronauti. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Assaeroporti, i principali aeroporti italiani, e Alitalia, con la collaborazione dell’Aero Club d’Italia, sono tra le Istituzioni e i soggetti coinvolti nell’organizzazione delle attività dell’anno giubilare.Il Giubileo Lauretano, dedicato a tutti gli aviatori e ai viaggiatori che utilizzano il mezzo aereo, ha avuto inizio l’8 dicembre 2019 con la cerimonia di apertura della Porta Santa del Santuario della Santa Casa a Loreto.La Statua, proveniente da Pescara a bordo di un aereo dell’AeroClub di Bari, verrà accolta da S.E. Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari e Bitonto, da Nicola Zaccheo, Presidente ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, da Antonio Lattarulo, Direttore Aeroportuale ENAC Puglia e Basilicata, da Antonio Vasile, Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, da Gianfrancesco Pesce, Presidente AeroClub Bari e da Autorità civili, militari e religiose.“Accolgo nell’aeroporto della mia città e, per estensione, in tutti gli scali d’Italia dove farà tappa - ha commentato il Presidente dell’ENAC Nicola Zaccheo – la Madonna Pellegrina che, in armonia con lo spirito proprio dell’aviazione civile, unisce, nella metafora del volo, la comunità del trasporto aereo, i passeggeri e i fedeli della Madonna di Loreto. Tutto il settore ha aderito con grande gioia e partecipazione al progetto cogliendo il significato autentico del Giubileo Lauretano. Confidiamo ci sia un’ampia adesione anche da parte dei fedeli che transitano e lavorano negli aeroporti coinvolti, che sono luoghi di aggregazione e relazione”.“Siamo emozionati e onorati che l’aeroporto di Bari, e la Puglia, siano stati individuati tra le prime tappe di questo straordinario percorso di fede che toccherà tutti i più importanti aeroporti italiani” dichiara Antonio Vasile Vice Presidente di Aeroporti di Puglia. “Il legame tra la Madonna di Loreto e la nostra comunità aeroportuale è molto sentito. La decisione di Sua Santità Papa Francesco di proclamare il Giubileo per celebrare la Santa Protettrice delle donne e degli uomini dell’aviazione assume per noi, e per questo aeroporto intitolato a Karol Wojtyla, il Papa che fece dei viaggi apostolici uno dei punti di forza del suo Pontificato, un valore straordinario. Il Giubileo, e l’itinerario attraverso gli aeroporti italiani e gli aeroporti stranieri, renderà ancor più saldi i sentimenti di pace e fratellanza che da sempre, e a ogni latitudine, accomunano la comunità aeroportuale e i passeggeri “.Il Presidente dell’AeroClub di Bari, Gianfrancesco Pesce, ha dichiarato che “Il Consiglio Direttivo e tutti i soci dell’AeroClub di Bari, di cui peraltro ricorre il 90° anniversario della sua fondazione, sono orgogliosi di poter accogliere a bordo di un proprio velivolo, e nella nostra sede sociale, la Statua della Madonna di Loreto nel centenario della sua proclamazione a protettrice di noi aviatori”.Al termine della cerimonia la Statua sarà collocata nella Cappella dell’Aeroporto Karol Wojtyla di Bari, dove potrà ricevere l’omaggio dei fedeli sino al prossimo 9 gennaio, quando ripartirà alla volta dell’aeroporto di Roma Fiumicino, prima tappa di un lungo itinerario che, sino al rientro ad Ancona il 10 dicembre del prossimo anno, toccherà anche gli aeroporti di Cagliari, Milano Linate, Palermo, Catania, Torino, Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Reggio Calabria, Napoli, Genova, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Firenze e Perugia.Durante l’anno giubilare i fedeli potranno ricevere l’indulgenza plenaria non solo varcando la Porta Santa del Santuario della Santa Casa a Loreto, ma anche visitando le Cappelle degli aeroporti dove sosterà la Statua.Contestualmente all’itinerario tra gli aeroporti civili italiani, altre due statue della Madonna di Loreto sosteranno rispettivamente in alcuni scali internazionali, da Buenos Aires a Manila - per citare alcune tappe - e in alcuni aeroporti militari italiani.