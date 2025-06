Bari, trovato morto disperso a Pane e Pomodoro

BARI – Tragedia sul lungomare di Bari nel tardo pomeriggio di oggi. È stato ritrovato senza vita il 39enne di origini camerunesi disperso in mare nelle acque antistanti la spiaggia cittadina di “Pane e Pomodoro”. L’uomo si era tuffato insieme ad alcuni amici, ma dopo poco è scomparso alla vista, facendo scattare l’allarme.Le operazioni di ricerca, durate circa due ore, hanno coinvolto i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera, supportati da motovedette e pattuglie della Polizia Locale. Il corpo è stato individuato e recuperato dai sub poco distante dal punto in cui si era immerso.La vittima, secondo quanto emerso, era ospite del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) di Bari. Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso, ma non si esclude un malore improvviso o difficoltà nella nuotata. Saranno gli accertamenti medico-legali a fare luce sull’esatta dinamica della tragedia.Sul posto si è radunata anche una piccola folla di bagnanti e passanti, scossi dall’accaduto.