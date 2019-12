Governo: Conte verso la verifica sulla Giustizia

ROMA - Sarà la giustizia, e in particolare lo spinoso tema della prescrizione, la prima tappa dell'agenda del premier Giuseppe Conte. Sul tema il rischio è che lo stallo sulla riforma Bonafede inquini sul nascere il confronto nel governo dal quale il presidente del Consiglio vuol far ripartire la sua agenda con una maggioranza che resta molto fragile.Con l'ombra del nuovo gruppo alla Camera che resta un'ipotesi sul tavolo. Il capo del governo arriverà al vertice sulla giustizia previsto il 7 gennaio probabilmente dopo aver completato l'insediamento di nuovi ministri alla Scuola e all'Università e Ricerca Lucia Azzolina e Gaetano Manfredi.La scelta dello spacchettamento, a livello numerico, avvantaggia il Pd e, allo stesso tempo, frena la possibile richiesta di un mini-rimpasto da parte dei Dem dopo le Regionali. Intanto, parte la sfida delle Regionali del 26 gennaio in Emilia-Romagna e Calabria con Bonaccini che presenta la lista a Imola con il sindaco di Milano Sala.