Il Liverpool supera 1-0 il Flamengo dopo i tempi supplementari e vince il Mondiale per Club

(credits: Liverpool Fc)

- A Doha in Qatar il Liverpool ha vinto il Mondiale per club. Gli inglesi hanno sconfitto 1-0 in finale dopo i tempi supplementari il Flamengo. Nelle semifinali il Liverpool ha vinto 2-1 con i messicani del Monterrey e il Flamengo ha superato 3-1 gli arabi dell’Al Hilal di Riad. Nel primo tempo gli inglesi insidiosi. Un tiro di Firmino è terminato fuori. Una conclusione di Keita è finita alta. Un tiro di destro di Alexander Arnold ha sfiorato il palo. I brasiliani in contropiede. Un tiro di Gabriel Jesus è stato respinto con le mani dal portiere Alisson. Un destro di Bruno Henrique non ha inquadrato per pochissimo la porta.Nel secondo tempo il Liverpool propositivo. Un tiro di Firmino ha centrato il palo. Una conclusione di Salah è finita di poco a lato. Il Flamengo incisivo. Un sinistro di Gabriel Jesus ha visto la valida opposizione con i pugni in angolo di Alisson. La squadra inglese allenata da Jurgen Klopp ha aumentato i ritmi del suo gioco. Si è fatto notare Firmino di destro, ma la palla è terminata non lontana dalla porta del Flamengo. Un tentativo di Salah non ha avuto un risultato positivo. E’ stato annullato un gol allo stesso Salah per un fuorigioco. Un tiro di Alexander Arnold è stato salvato con un piede dal portiere Alves. Una conclusione di Henderson ha trovato di nuovo pronto il numero uno del Flamengo a neutralizzare. Sono stati necessari i tempi supplementari.Nel primo tempo supplementare il Liverpool è passato in vantaggio al 9’ con Firmino, tiro di destro su passaggio di Manè. Nel secondo tempo supplementare il Flamengo è andato vicino al pareggio con Gabriel Jesus, il cui tiro è finito di poco a lato. Primo successo nella storia per il Liverpool nel Mondiale per Club. Alla fine della partita i tifosi dei reds inglesi hanno festeggiato la squadra. Grande delusione per i supporters della squadra brasiliana. Nella finale per il terzo e quarto posto i messicani del Monterrey hanno vinto 6-5 ai rigori contro gli arabi dell’Al Hilal di Riad in cui gioca Sebastian Giovinco, dopo che i tempi regolamentari e supplementari erano terminati 2-2.