Migranti: in 33 in barca a vela a Santa Maria di Leuca

SANTA MARIA DI LEUCA (LE) - Proseguono gli sbarchi sulle coste salentine. 33 migranti sono arrivati nella notte sulla costa di Santa Maria di Leuca. Il gruppo è formato da 21 iraniani, 10 iracheni e due ucraini. Tra loro anche una donna e due ragazzini di 14 e 15 anni.La barca a vela sulla quale viaggiavano si è incagliata alla scogliera sul lungomare Cristoforo Colombo a Leuca. Alcuni migranti sono stati portati in salvo dalla Guardia di Finanza, altri sono stati rintracciati sulla terraferma.I migranti erano tutti in evidente stato di ipotermia, provati dalla traversata. Qualcuno ha ferite lievi ed è stato medicato sul posto; un migrante è stato ricoverato per accertamenti. Sul posto anche la Caritas e rappresentanti del Comune di Castrignano del Capo che hanno fornito supporto materiale e logistico durante le operazioni di accoglienza.