La certificazione G4 al centro del futuro del gaming

La priorità, per tutti i casinò online certificati AAMS, è la promozione ed il sostegno del Gioco Responsabile. Per gioco responsabile si intende tutto quell’insieme di norme, comportamenti, atteggiamenti ed attitudini volti ad una attività che sia di intrattenimento e divertimento e che non sfoci, come purtroppo molto spesso accade, in altro e quindi nel cosiddetto gioco patologico, o ludopatia. A supporto di tutte le aziende di gambling impegnate nella divulgazione del gioco responsabile c’è anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che grazie alle Linee Guida, unite alla Carta dei Servizi per il gioco a distanza, si è fatta promotrice di una serie di iniziative che l’ente regolatore deve esercitare in funzione di controllo, per adempiere ai requisiti richiesti per ottenere la certificazione 2.0

“A sostegno del Gioco Responsabile ci sono una serie di programmi, certificazioni, qualifiche che vanno ben al di là delle normative nazionali, per informare, sensibilizzare e responsabilizzare i giocatori al fine di ottenere, da loro e dagli operatori, un’attività che sia ludica ma trasparente, intensa ma responsabile”, commenta ai nostri microfoni Chiaravalloti, head editor di GiochidiSlots. Entra qui in gioco tutto il vademecum elaborato dall’ente internazionale denominato G4 , acronimo che sta per Global Gambling Guidance Group. “Il programma G4, la cui certificazione è requisito indispensabile, vede al suo interno la partecipazione di esperti mondiali del settore, impegnati nella riduzione al minimo del gioco problematico tramite la divulgazione di un programma di respiro e valenza mondiale. Obiettivo primario resta la responsabilità, ed ecco che ritorna il gioco responsabile per la limitazione di tutti i potenziali danni”, prosegue l’esperta in gaming online.Tra le iniziative promosse e divulgate dal gruppo G4, rientrano anche la definizione e la realizzazione di programmi volti alla formazione per il personale che opera sia nell’online che nel fisico. Tutte le aziende che aderiscono al programma e sviluppano misure e strumenti di tutela per i giocatori, dall’informazione all’assistenza in caso di riscontro di eccessi dovuti a un approccio problematico al gioco, ottengono la Certificazione G4 sul Gioco Online Responsabile. Tornando al gioco responsabile, sono moltissime le iniziative volte alla promozione del gioco in questo senso e ancora di più sono le misure di contrasto e prevenzione: una di queste, per esempio, è il Telefono Verde Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità , un mezzo ausiliario promosso sempre nel novero del gioco responsabile, molte volte utile per evitare quel che spesso è inevitabile.E poi c’è tutto il lavoro di una filiera che, grazie anche alla Certificazione G4, si fa promotrice a sua volta, anche al di là dei propri confini nazionali, di politiche di responsabilità nel gioco. Una di queste è Sisal, tra i maggiori del gambling italiano, insignita per la sesta volta consecutiva della certificazione G4. Una sorta di medaglia all’onore per il gruppo Sisal, che ha basato tutto il suo successo sul gioco responsabile, anche e soprattutto nella recentissima “Snaitech Sustainability Week”, in cui, peraltro, si sono tenuti due workshop aziendali basati sulla formazione e l’informazione di tutti i dirigenti, responsabili e via dicendo.