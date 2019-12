POZZALLO - Approda nel porto di Pozzallo la Alan Kurdi, della Ong Sea Eye con 32 migranti a bordo soccorsi nel Mediterraneo. Sulla banchina è pronta la macchina dell'accoglienza. I controlli medici saranno effettuati poco prima delle operazioni di sbarco.La decisione di assegnare Pozzallo come porto sicuro è stata assunta ieri dal Viminale. A far scattare il soccorso la presenza a bordo di persone in condizioni di vulnerabilità.Dei 32 migranti soccorsi 10 sono minori, alcuni in tenera età, e 5 sono donne, di cui una incinta.