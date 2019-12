Madonna, la popstar costretta a cancellare le date del tour in Nord America

Madonna perde i colpi. La regina del Pop, per problemi di salute, è costretta a rimandare il tour in Nord America. In un video su Instagram, la popstar parla di un dolore indescrivibile al punto da lasciarla in lacrime durante un momento della tappa di Madame X a Miami.Su instagram scrive: "Mentre salivo la scala per cantare 'Batuka' a Miami - scrive Madonna sulla sua pagina Instagram - ero in lacrime per il dolore causato dalle mie lesioni, un dolore indicibile negli ultimi giorni... mi considero una guerriera, non mollo mai tuttavia ora è il momento di dare retta al mio corpo e di accettare che il dolore è preoccupante".