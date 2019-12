Serie A calcio a cinque femminile: la Salinis Margherita di Savoia trionfa 7-2 col Ragusa

di FRANCESCO LOIACONO - Nella tredicesima giornata di andata di serie A di calcio a cinque femminile la Salinis Margherita di Savoia ha vinto 7-2 a Bisceglie contro il Ragusa. Nel primo tempo è passata in vantaggio la Salinis con Jessika Manieri di sinistro. Ha raddoppiato ancora Jessika Manieri di destro. Le pugliesi hanno segnato il terzo gol con Valentina Siclari, tiro da pochi metri. Bea Martin con un tiro da fuori area ha realizzato la quarta rete. Nel secondo tempo le siciliane hanno segnato con la Alves, tiro in diagonale.





La Salinis in rete per la quinta volta con Valentina Siclari di testa. Sesto gol realizzato di nuovo da Bea Martin, tocco di sinistro in scivolata. Il Ragusa ha segnato il secondo gol con la Rebe, girata al volo. Alessia Valentini di destro ha realizzato la settima rete delle pugliesi. La Salinis è prima in classifica con 34 punti insieme allo Statte che ha pareggiato 2-2 a Falconara. Il Bisceglie ha vinto 3-2 in Puglia con la Florentia. Il Noci ha perso 8-2 a Roma contro la Lazio. Nella quattordicesima giornata che si giocherà dopo la sosta per le feste, il 19 gennaio 2020, la Salinis sfiderà a Barletta la Lazio, il Bisceglie se la vedrà in casa con lo Statte nel derby pugliese e il Noci affronterà in trasferta lo Scandicci.