Mostra del Presepe di Grottaglie: visitabile tutti i giorni per le festività

GROTTAGLIE (TA) - La 40esima edizione della Mostra del Presepe di Grottaglie ospita le opere selezionate per il Premio Unico, tra cui vincitrice è stata giudicata “Omaggio a Casa Peluso” di Angelo Pio De Siati. La mostra è visitabile per tutto il periodo delle festività natalizie fino al 6 gennaio.Sta già registrando numeri di successo la Mostra del Presepe di Grottaglie, giunta quest’anno alla 40esima edizione ed allestita presso il Castello Episcopio fino al 6 gennaio. Sono 22 le opere selezionate per il Premio Unico, tra le quali la Giuria ha decretato vincitrice “Omaggio a Casa Peluso” di Angelo Pio De Siati, ceramista grottagliese.La Mostra del Presepe, per questa edizione celebrativa, è stata intitolata "Il presepe nella tradizione". Oltre a risvegliare in chi la visita il più autentico spirito del Natale, infatti, ha lo scopo di promuovere la riscoperta dell'arte del presepe in ceramica tradizionale, aprendosi anche all'introduzione di stili e tecniche contemporanee. Oltre all’opera vincitrice, la Giuria ha ritenuto di esprimere la segnalazione dell’opera “Natività” dell’artista grottagliese Luigi Di Palma.Per permettere la più ampia visita, durante il periodo delle festività la Mostra sarà aperta tutti i giorni con orario continuato: da lunedì a giovedì 10-18; da venerdì a domenica e festivi 09-22.Dal venerdì alla domenica e nei festivi è possibile partecipare alla visita guidata (alla mostra e alla sezione presepi del museo) inclusa nel biglietto d'ingresso. La visita si svolgerà in due orari: alle ore 11 e alle 18. Per informazioni: Info-Point Grottaglie tel. 099 5623866 - infopoint@comune.grottaglie.ta.itL’allestimento della XL Mostra del Presepe è incentrato sulla valorizzazione dell’arte presepiale grottagliese ed in particolare del Presepe monumentale di Leonardo Petraroli, narrato da un inedito reportage fotografico di Ciro Quaranta. Si tratta di foto di grande impatto e particolarmente evocative che permettono all’osservatore di entrare nel mondo quasi “segreto” della bottega e di conoscere per la prima volta i luoghi, le fasi lavorative e le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera. Il Presepe monumentale del maestro Leonardo Petraroli impreziosisce da anni il cortile interno del Castello Episcopio: è un’opera che mantiene l’impostazione tradizionale del presepe affrontandola attraverso la tradizione della ceramica d’uso, ma al contempo la rinnova con forme moderne, artistiche e fantasiose, espressione di un’eccepibile maestria tecnica oltre che di una stratificata tradizione presepistica familiare.Le opere in concorso sono collocate in un percorso immersivo che si apre attraverso le gigantografie dei bozzetti preparatori del presepe monumentale per giungere all’opera, collocata al termine della sala e inserita in una suggestiva quinta scenografica.“Opera, la cui ideazione a più piani risponde alle autentiche e fascinose suggestioni del Natale tradizionale di Grottaglie. La voce del tempo incontra i vari tratti del modellato a più piani, i caratteri propri della cultura dell’umile popolo di Dio e del genius loci. Il titolo dell’opera si fa testimone di questa tradizione, che l’Autore ritrova intatta nel ricordo dell’attività ceramica dell’antica casa/bottega Peluso. È questa un luogo-simbolo in cui i personaggi presepiali rappresentati sembrano liricamente fondere, in un’opera unica, il popolare vissuto quotidiano e gli elementi celesti. L’uso perito della sintassi cromatica, con le sue equilibrate modulazioni timbriche e tonali, appare simbolicamente rispondente ad alcuni narrati evangelici, mentre il tutto denota la sacralità della tradizione, sempre attuale e che oggi invoca una rinascita valoriale.”La Giuria, presieduta dal Sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò, è stata composta da Vincenza Musardo Talò storico e critico d’arte, Michele Parabita Presidente Associazione Italiana Amici del Presepio e Simone Mirto della Società Cooperativa Sistema Museo.Info-Point Grottaglietel. 099 5623866 - infopoint@comune.grottaglie.ta.itFacebook Museo della Ceramica di GrottaglieInstagram @grottagliemuseowww.sistemamuseo.it