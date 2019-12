'Natale a Bari': gli eventi del weekend

BARI - Nell’ambito del cartellone di eventi organizzato dal Comune di Bari, dai cinque Municipi, dall’Amgas spa e dalle Reti Civiche Urbane, nelle giornate di domani, sabato 28, e di domenica 29 dicembre si terranno diversi eventi e manifestazioni che coinvolgeranno adulti e bambini su tutto il territorio cittadino.Domani, a partire dalle ore 18, nel Villaggio di Babbo Natale, in piazza Umberto, spazio alla musica con “Tutti quanti fanno jazz!”, un pomeriggio all’insegna di concerti per pianoforte dedicati a grandi e piccini. Mentre alle ore 20, nella parrocchia Maria SS del Rosario, nel quartiere Libertà, si svolgerà il concerto corale “Ecce Vox”, organizzato con la collaborazione dell’associazione “Commercianti via Manzoni e dintorni”. Sempre alle ore 20, sul sagrato della chiesa Spirito Santo, a Santo Spirito, si terrà il concerto con il gospel “Sister in ACT”, “ES” e coro polifonico Sound Cool.Torna invece domani, e domenica 29 dicembre, in piazza Risorgimento, nel quartiere Libertà, il mercatino “Luci di Natale” con le bancarelle di oggettistica, antiquariato, artigianato e prodotti tipici realizzato in collaborazione con associazione Arcobaleno.Domenica si comincia con l’evento “Passeggiando in the Winter”, alle ore 11, a Palese, con una visita guidata tra le ville barocche, mentre a Santo Spirito, in piazza San Francesco, si terranno esibizioni di difesa personale, street dance, super jump e fit box con degustazione di cioccolata calda, dolci natalizi e doni per i più piccini.Dalle ore 17 alle 21, in villetta Don Cosimo Stellacci, sempre a Santo Spirito, la giornata si concluderà con artisti di strada, zucchero filato e pop corn nel Villaggio di Babbo Natale; alle ore 18.30, invece, nell’arena Don Luigi Minerva, a Palese Macchie, sarà possibile visitare il presepe vivente e degustare dolci natalizi.