CDV - Papa Francesco compie oggi 83 anni. Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936,festeggia il compleanno in Vaticano. Una ricorrenza che arriva appena pochi giorni dopo il 50esimo anniversario di ordinazione sacerdotale del Pontefice.Bergoglio non ama i festeggiamenti e si prevede per lui una tranquilla giornata di lavoro e di preghiera. Sicuramente arriveranno messaggi di augurio da tutto il mondo."L'incessante attività pastorale di Vostra Santità - coronamento di cinquant'anni di generoso servizio sacerdotale - continua a sollecitare i popoli e le nazioni a superare le divisioni, a preservare la pace, a impegnarsi nel dialogo e nell'approfondimento delle ragioni dell'altro, a tutelare il pianeta gestendone saggiamente le risorse". Così il presidente della Repubblicain un messaggio di auguri in occasione del compleanno di papa Francesco.