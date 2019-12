Ritrovato il 63enne scomparso Giuseppe Tesoro

BARI - Durante la trasmissione Pomeriggio Norba, il programma di infotainment di Telenorba condotto da Grazia Rongo e Daniela Mazzacane, è stato ritrovato Giuseppe Tesoro, l’uomo 63enne di Terlizzi (Ba) di cui non si avevano notizie da lunedì. In tanti si erano mobilitati per ritrovarlo compresa la trasmissione televisiva di Rai Tre “Chi l’ha Visto”. Lo rende noto Telenorba.Proprio durante il collegamento con Pomeriggio Norba, la moglie Anna ha ricevuto una telefonata da Giuseppe. In lacrime le ha raccontato di trovarsi all’Ospedale Umberto I di Roma ma di non ricordare perché fosse partito.L’uomo non è ricoverato ma solo ospitato nel reparto di Pronto Soccorso, in attesa dell’arrivo dei parenti che sono immediatamente partiti dopo aver ricevuto la telefonata. Giuseppe sta bene e ha rassicurato tutti coloro che si erano preoccupati per il suo stato di salute.Ricordiamo, infatti, che è cardiopatico e diabetico. Quando lunedì scorso, intorno alle 18.45, ha chiuso la saracinesca del bar di cui è proprietario ed è scomparso, non aveva portato con sè le medicine.